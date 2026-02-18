L’onde de choc continue de secouer les États-Unis, après la publication de millions de documents liés à l’affaire Epstein. La révélation des nombreuses stars impliquées dans l’immense réseau pédophile a vite laissé place à un malaise bien plus profond : quatre stars renommées dans le milieu du cinéma et de la musique ne sont mentionnées dans aucun document.

Si le FBI invite à la plus grande prudence, il semble désormais certain que ces quatre personnalités n’ont jamais eu aucun lien avec Jeffrey Epstein ou un quelconque scandale sexuel. Alors que le nom des stars n’a pas été divulgué pour éviter un lynchage public, l’agent de l’une d’elles a tenu à prendre la parole : “Mon client est l’un des plus grands acteurs des années 90, je fais confiance aux forces de l’ordre pour prouver sa culpabilité et démontrer que M. Depp est un acteur comme les autres.”

Du côté du public, les pronostics vont bon train pour débusquer les stars innocentes. Les soupçons se portent naturellement sur Keanu Reeves, coupable idéal selon les cinéphiles : “Il n’est pas scientologue, ne se drogue pas, a une différence d’âge de moins de 20 ans avec sa conjointe et s’est marié moins de quatre fois : toute cette banalité cache forcément quelque chose de louche. »

De son côté, Netflix a annoncé le tournage d’une série documentaire évènement sur la descente aux enfers de ces quatre stars, déjà boudées par les plus grands producteurs hollywoodiens.

Crédits : The Washington Post via GettyImages.