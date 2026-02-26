Dossiers Epstein – Le lien permettant d’accéder aux fichiers retrouvé mort dans la nuit

Il est 6h30 lorsque le lien menant vers le dossier Epstein est retrouvé mort par les services de cybersécurité de la Maison-Blanche. Malgré une actualisation frénétique de la page web pendant près de vingt minutes, les équipes dépêchées sur place doivent se rendre à l’évidence : le lien hypertexte a été définitivement cassé pendant la nuit. “On savait qu’il avait beaucoup de secrets à livrer, des secrets qui faisaient trembler les puissants mais jamais on imaginait que quelqu’un irait jusqu’à provoquer une erreur 404” confie le brigadier Math Wilson encore sous le choc, avant de recouvrir solennellement le PC ASUS Vivobook du Bureau Ovale d’un drapeau américain.

Sur les images de vidéosurveillance de la Maison-Blanche, le lien hypertexte était pourtant encore parfaitement fonctionnel jusqu’à 4h49 du matin (UTC-5), avant qu’une coupure de courant ne vienne perturber l’enregistrement des caméras. Une fois la remise sous tension de ces dernières à 5h02, il est déjà trop tard. “Les 54 lettres de l’URL ont été retrouvées entièrement bleues et malgré tous nos efforts, nous nous sommes vite rendus à l’évidence : la victime ne répondait plus” raconte Alyssa Porter, chef secouriste. Un drame qui remet en cause le niveau de sécurité déployé autour de ce témoin clé. “Nous avions pourtant placé le serveur dans une cellule sécurisée avec un mot de passe à dix caractères comportant des chiffres, des lettres et au moins une majuscule.” explique le chef de la sécurité Ryan Taylor, puis d’ajouter d’un air grave : “Tout ceci ne peut vouloir dire qu’une chose : il y a une taupe parmi nous.”

En attendant une enquête interne pour déterminer les circonstances exactes de la mort de l’URL, plusieurs comptes de la complosphère ont d’ores et déjà accusé Donald Trump d’avoir ordonné son exécution, tandis que pour d’autres, le lien serait au contraire toujours vivant et coulerait des jours paisibles sur une île déserte avec Tupac, Michael Jackson et le cerveau de Joe Biden.

Crédits : Aaron Kittredge via Pexels.