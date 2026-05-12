Politique
Boris Vallaud remplacé à la tête du PS par Nounouille, le chien d’Olivier Faure
Boris Vallaud a quitté la direction du PS, accusant le Premier secrétaire Olivier Faure de « décider seul » et de refuser la « recherche de compromis ». Ce dernier vient alors de répliquer en confiant le poste vacant à son golden retriever : Nounouille.
« Nounouille est tout à fait capable de reprendre le poste de Boris Vallaud, il est au moins aussi compétent, et lui au moins, sera un allié fidèle » lance Olivier Faure en conférence de presse pour expliquer son choix. « Ce n’est pas le plus intelligent des chiens, il mérite bien son nom, mais il incarne une véritable force de cohésion au sein du parti. Car contrairement à Boris Vallaud, tout le monde aime Nounouille ».
Nounouille, 5 ans (35 ans en âge chien), est attendu au tournant pour ce poste à responsabilités. Chez certains cadres du PS qui ont préféré garder l’anonymat, on s’interroge : « Pour l’instant Nounouille a joué toute la matinée avec un bâton. Je ne sais pas s’il pourra se montrer efficace face au défi de 2027. Mais il a aboyé sur Manuel Valls, ça veut quand même dire qu’il a du flair ».
Les paris sont lancés : Nounouille résistera-t-il à la pression ? Sera-t-il l’homme de paille d’Olivier Faure ? Pourra-t-il être corrompu avec une simple tranche de jambon ? Acceptera-t-il enfin de prendre un bain ? Autant de questions auxquelles il faudra répondre dans les semaines qui arrivent pour l’avenir du parti.
Crédits photo : Barnabas Davoti via Pexels.
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