Santé
76 % des Millenials déclarent intégrer « hurler dans un coussin » dans leur morning routine
Une étude récente démontre une évolution nécessaire des rituels de bien-être chez les Français nés entre le début des années 80 et le milieu des années 90.
Comme chaque matin avant de partir au travail, Clara, cheffe de projet digitale à Paris, met en place sa « morning routine ». Un café noir, une douche fraîche pour éveiller les sens et trois minutes à hurler dans un gros coussin. « Je me suis rendu compte que le thé matcha et les séances de yin yoga ne suffisaient plus pour affronter l’actualité, les guerres, l’inflation et l’éventualité d’un deuxième tour Jordan Bardella / Édouard Philippe en 2027. »
Comme elle, 76 % des Millenials ont intégré ce rituel dans leur routine matinale, un geste « libérateur et nécessaire » comme l’explique Dimitri, professeur d’espagnol dans un collège du Cher. « J’ai arrêté de fumer parce que c’était trop cher, j’ai arrêté l’alcool pour prendre soin de moi et j’allais quand même pas me mettre au trail, j’ai ma dignité », explique le jeune trentenaire qui attend la crise de la quarantaine pour « envisager un semi-marathon et oublier la vacuité de son existence. »
Devant l’engouement que suscite le phénomène, les coachs en développement personnel n’ont pas tardé à s’emparer de ce qu’ils appellent le « Pillow Screaming ». « Pour 35 €, les participants peuvent hurler dans un coussin spécialement prévu à cet effet », nous explique Romuald, qui a ouvert son « bar à coussins » il y a deux mois au cœur du VIIe arrondissement de Lyon. Pendant toute la séance, les participants peuvent diffuser des vidéos inspirantes d’entrepreneurs Linkedin ou des émissions de Pascal Praud pour optimiser leur niveau d’anxiété.
Face au succès de son projet, Romuald envisage de proposer des formules « morning routine premium » avec un café et un croissant à 60 € seulement.
Crédits photo : Kampus Production via Pexels.
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