Il essaie de déclarer ses impôts en ligne et crée accidentellement une entreprise au Liechtenstein

C’est une mésaventure malheureusement banale qu’a vécue Adrien, un pâtissier de 26 ans originaire de Besançon. Alors qu’il remplissait comme chaque année sa déclaration de revenus en ligne, le jeune homme a accidentellement confondu deux cases, confirmant sans le vouloir la création d’une EURL à Vaduz.

Après s’être rendu compte de son énorme bévue, Adrien contacte le Chatbot des impôts qui l’oriente vers le numéro d’assistance des impôts afin de rectifier sa déclaration. Après 2h47 d’attente et trois concertos baroques pour violon de Vivaldi, il réussit enfin à joindre un conseiller qui lui demande d’envoyer un mail pour préciser sa demande.

Heureusement, trois jours plus tard, bonne nouvelle : l’administration l’informe qu’il peut annuler sa déclaration en remplissant le formulaire n°2042 C bis et en remplissant les cases 2CK et 2XY, à condition que ses gains ne soient pas soumis au prélèvement libératoire et que sa taille de pantalon n’excède pas le 44. « Dans le cas contraire, c’est fichu et il faut que je déménage au Liechtenstein », s’inquiète Adrien.

En 2017, une Marseillaise avait vécu une situation similaire : après avoir renseigné la mauvaise case du formulaire, l’administration fiscale avait été contrainte d’abattre trois membres de sa famille.

Crédits photo : Michel Gile via GettyImages.