Au delà du Périphérique
En ramassant un trèfle à quatre feuilles, il se bloque le dos et se luxe l’épaule
Le printemps est souvent l’occasion de profiter du retour du beau temps, du farniente dans le jardin ou des promenades bucoliques. C’est précisément au cours d’une de celles-ci qu’Erwan, 42 ans, a connu une grave mésaventure.
Alors qu’il était tout heureux de retrouver le soleil et de se balader à quelques encablures de chez lui, dans la campagne normande, Erwan, originaire de l’Orne (61), a soudain aperçu dans l’herbe un trèfle à quatre feuilles. Le quadragénaire a tout juste eu le temps de se dire qu’il était décidément en veine. Mais lorsqu’il s’est penché pour le ramasser, il s’est d’abord écorché le bras à des ronces avant de s’effondrer dans les orties et dans des plantes qui ont déclenché ensuite chez lui une terrible allergie. Désireux de se relever, il s’est rendu compte en s’appuyant sur son bras droit qu’il s’était luxé l’épaule et qu’il avait le dos bloqué.
Des soins rapides
Après avoir mis une bonne demi-heure à appeler les secours en raison de difficultés à saisir son téléphone et à pianoter sur les touches après s’être foulé plusieurs doigts et avoir voulu conserver son trèfle dans une main, Erwan a pu être transporté au CHU d’Alençon. C’est en arrivant sur place qu’il s’est rendu compte que son trèfle n’avait plus que trois feuilles. Heureusement, il a été rapidement soigné et a pu sortir au bout de dix jours après avoir été victime d’une intoxication alimentaire puis avoir contracté une infection nosocomiale.
Le quadragénaire a ensuite pu retourner chez lui avec soulagement, non sans avoir été mordu au mollet par un chien en descendant du taxi qui le ramenait devant sa maison.
Crédits photo : Petr Ganaj via Pexels.
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