Strava enverra la notification « poule mouillée » aux utilisateurs qui ne courent pas pendant la canicule

« Il faut motiver nos utilisateurs à ne pas se laisser aller » insiste Alexandra Junier, responsable communication Strava France. « Pendant la canicule, les gens ont tendance à ne pas courir pour ne pas risquer de malaise, mais c’est une attitude de faible, de petit corps fragile, et notre application ne veut pas d’utilisateurs de seconde zone. Strava est conçue pour les winners. Alors il faut des notifications motivantes. Chaque rue où il n’y a pas au moins un coureur qui fait du surplace au passage piéton est un aveu d’échec. »

Strava a donc commencé à envoyer une vague de notifications ciblées avant d’élargir le processus à toutes les zones touchées par la canicule. On retrouve donc ces messages : « Poule mouillée… », « Cot cot cot cot », « Alors, on fait du gras sur son canapé ? », « Ouin ouin ouin il fait chaud… gros bébé ». L’entreprise espère obtenir un regain d’activité parmi ses utilisateurs, quitte à ce qu’il y ait quelques pertes au passage. Alexandra Junier assume : « On ne fait pas d’omelette sans casser des œufs ! Si un ou deux utilisateurs décèdent mais que les autres 99,9% réussissent à garder la forme, alors notre mission sera accomplie ».

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