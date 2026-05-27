Sports
Strava enverra la notification « poule mouillée » aux utilisateurs qui ne courent pas pendant la canicule
L’application Strava, plébiscitée par les amateurs de running, a décidé de passer la deuxième vitesse : ses utilisateurs recevront des notifications de type « Poule mouillée » ou « Cot cot cot cot » s’ils ne courent pas pendant la canicule.
« Il faut motiver nos utilisateurs à ne pas se laisser aller » insiste Alexandra Junier, responsable communication Strava France. « Pendant la canicule, les gens ont tendance à ne pas courir pour ne pas risquer de malaise, mais c’est une attitude de faible, de petit corps fragile, et notre application ne veut pas d’utilisateurs de seconde zone. Strava est conçue pour les winners. Alors il faut des notifications motivantes. Chaque rue où il n’y a pas au moins un coureur qui fait du surplace au passage piéton est un aveu d’échec. »
Strava a donc commencé à envoyer une vague de notifications ciblées avant d’élargir le processus à toutes les zones touchées par la canicule. On retrouve donc ces messages : « Poule mouillée… », « Cot cot cot cot », « Alors, on fait du gras sur son canapé ? », « Ouin ouin ouin il fait chaud… gros bébé ». L’entreprise espère obtenir un regain d’activité parmi ses utilisateurs, quitte à ce qu’il y ait quelques pertes au passage. Alexandra Junier assume : « On ne fait pas d’omelette sans casser des œufs ! Si un ou deux utilisateurs décèdent mais que les autres 99,9% réussissent à garder la forme, alors notre mission sera accomplie ».
Crédits photo : KampusProductions via Pexels.
Les plus consultés
-
SociétéIl y a 2 semaines
Cinq euphémismes pour parler d’un homme qui assassine ses enfants après une séparation
-
PolitiqueIl y a 2 semaines
Comme le veut la tradition, la ministre de la Santé détruira le stock de masques dans la nuit de jeudi à vendredi
-
CultureIl y a 20 heures
Le concert d’Indochine tourne au drame : 15 chansons
-
PolitiqueIl y a 2 semaines
Carpentras – Le maire accroche par erreur le portrait de Philippe Pétain à la place de celui d’Emmanuel Macron
-
TennisIl y a 5 jours
Roland-Garros décalé de deux semaines en raison du beau temps
-
MediasIl y a 2 semaines
Un chroniqueur de Radio Nova roué de coups après avoir dit du bien de Libération
-
CultureIl y a 2 semaines
Le biopic de Patrick Bruel rallongé de 2h30 pour y inclure ses agressions
-
HoroscopeIl y a 1 semaine
Horoscope du 18 mai 2026