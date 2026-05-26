Le concert d’Indochine tourne au drame : 15 chansons

Ce devait être une soirée de fête pour les spectateurs de la tournée d’Indochine. Mais alors que l’ambiance était encore joyeuse et bon enfant, la soirée a basculé dans l’horreur quand les membres du groupe ont soudainement brandi leurs instruments sur scène pour entonner des chansons de leur propre répertoire. « Il y a eu un gigantesque mouvement de panique », nous confie Clément S, l’un des rescapés de l’attaque. « Certains se sont mis à hurler, d’autres à vomir, d’autres encore ont directement tenté de mettre fin à leurs jours en avalant des goodies du groupe comme des T-shirts, des pin’s ou encore des serpillières Vileda à l’effigie de Nicola Sirkis. »

Rapidement déployées sur les lieux, les forces de l’ordre ont immédiatement fait évacuer les otages après avoir jeté quelques centaines de grenades assourdissantes à l’intérieur des gradins pour protéger les spectateurs. Selon des sources proches du dossier, elles auraient également retrouvé dans la loge du groupe une feuille baptisée « Line-up » présentant le nom des 15 chansons, ce qui laisserait présager d’un acte largement prémédité.

Un guet-apens terrible qui s’est heureusement bien terminé puisque les secours ont rapidement pris en charge les victimes en leur diffusant à plein volume l’album Master of Puppets de Metallica ainsi que le concert live de Queen au Wembley Stadium (1986). Un bilan malheureusement moins réjouissant du côté du RAID puisque neuf membres de la brigade d’intervention ont été retrouvés grièvement blessés par des éclats de la voix de Nicola Sirkis entonnant par surprise le titre « Trois nuits par semaine ».

« Dans ces moments de tension extrême, le risque c’est de se laisser surprendre par une reprise non prévue ou par un rappel », explique le chef Jérôme Wilkinson en charge de l’assaut. « En 2017, j’ai dû intervenir suite à l’apparition surprise de Zaz aux Vieilles Charrues. Tout avait dégénéré au moment d’une cover de « Viens je t’emmène au vent » de Louise Attaque au kazoo », se souvient-il, l’air hagard. « À l’époque, on avait réussi à éviter le pire en larguant 300 litres de shampooing par hydravions. Ce qui s’est passé ce soir prouve qu’un drame de ce genre peut surgir n’importe où », conclut-il en fixant l’horizon, une larme roulant sur sa joue.

Le ministre de l’Intérieur Laurent Nunez a dénoncé « un acte lâche et cruel » et apporté « toutes ses pensées aux victimes et aux héros des forces de l’ordre qui ont su réagir rapidement pour limiter les dégâts ». Il a dans le même temps annoncé le lancement du “Plan Musipirate”, un processus visant à protéger les salles de spectacle des artistes utilisant au moins quatre accords différents, employant des fade-out pour conclure leurs chansons ou faisant simplement du Reggaeton. « Nos services de renseignement travaillent depuis des mois sur ce protocole. Grâce à lui, nous avons pu éviter un drame la semaine dernière en interceptant une conversation cryptée sur Telegram prévoyant la reformation de Trois Cafés Gourmands », explique-t-il d’un air grave avant d’élever la posture du plan Musipirate au niveau « Vianney ».

Arrêtés manu militari à la sortie du concert, les membres du groupe ont choisi de garder le silence. Un comportement qui, selon leur avocat, devrait leur permettre d’alléger considérablement leur peine.

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Vous auriez pu lire cet article avant tout le monde si vous aviez lu le Journal du Gorafi, bande de loser.