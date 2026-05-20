Lassé de l’élitisme parisien, il part une semaine à Cannes

Il faut parfois s’évader pour mieux revenir. C’est ce qu’a décidé de faire Clément, propriétaire d’un hôtel particulier dans le VIIe arrondissement de Paris. Au programme : une semaine en amoureux avec sa compagne à Cannes, pendant le Festival, pour oublier le petit milieu parisien très centré sur soi. L’homme reconnaît qu’il était complètement à bout ces derniers jours : « Je côtoie des gens qui sont complètement hors sol. Ils ne savent pas du tout ce que vivent nos concitoyens, ils n’ont plus aucun contact avec la réalité » déplore-t-il avant de sortir de sa suite à l’InterContinental Carlton pour aller dîner à la Villa Archange, restaurant doublement étoilé au Michelin.

Comme monsieur Tout-le-monde

Il sera ensuite temps pour Clément et Clara de filer au Casino Barrière. Clément confie : « C’est une vraie bouffée d’air d’être ici. Au Casino, on croise toutes les populations. L’année dernière, j’ai vu un vieux Monsieur pleurer parce qu’il avait misé toutes ses économies sans succès, c’était une scène vraiment cocasse. » Clara, Top Model pour l’agence Elite, renchérit : « A la plage, quand on est en maillot, il n’y a plus de différences, les classes sociales s’effacent même si c’est vrai qu’avec mes séances d’UV et le bonnet D que je me suis offert pour Noël, j’ai fait un peu sensation aujourd’hui. »

Ce n’est pas la première fois que le couple quitte la capitale sur un coup de tête. A la Toussaint, déjà, pour fuir la superficialité et le blingbling de la Ville Lumière, les deux amants s’étaient réfugiés deux semaines à Las Vegas.



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