Sports
Kylian Mbappé assure que son troisième genou va bien
Alors que les rumeurs enflaient ces derniers jours au sujet de sa récente blessure, l’avant-centre de l’équipe de France et du Real Madrid a tenu à rassurer tout le monde sur l’état de son troisième genou.
C’est l’histoire d’une folle rumeur, confirmée par la presse espagnole, selon laquelle le staff médical du Real Madrid se serait trompé de genou au moment de soigner l’attaquant et capitaine des Bleus. Mais hier, en conférence de presse, à la veille du match amical entre la France et le Brésil au Gillette Stadium de Foxborough (Massachussets), Kylian Mbappé a démenti ces fausses informations et assuré que son troisième genou allait « très bien ». Puis d’ajouter que « contrairement à ce qui a été dit, les médecins ont parfaitement fait leur travail, notamment en renforçant l’omoplate et en travaillant sur l’élasticité des pectoraux et du triceps gauche ».
Ne pas céder à la désinformation
Interrogés, les médecins du Real Madrid ont fait part de leur indignation dans un communiqué : « On ne cesse de colporter des ragots depuis plusieurs jours alors que nous avons soigné l’attaquant français Eduardo Camavinga avec le plus grand sérieux. » En guise de conclusion de leur message, les médecins appellent les journalistes à « vérifier davantage leurs informations, surtout dans une période où beaucoup de fake news circulent au sujet d’une prétendue guerre en Iran. »
Cet épisode n’est pas sans rappeler les rumeurs qui avaient circulé au sujet de Marcus Thuram pendant l’Euro 2024, dont on prétendait que la cheville avait été mal soignée alors que ses deux pieds gauches étaient en parfait état.
Crédit photo : Shutterstock
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