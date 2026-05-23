France
L’OMS classe officiellement Scary Movie 6 comme antidépresseur
L’Organisation Mondiale de la Santé a annoncé que le nouveau film Scary Movie était désormais classé comme un antidépresseur. Une grande avancée médicale cinématographique. Reportage.
“Après visionnage du film Scary Movie, nous n’avons pas eu d’autres choix que de le classer comme antidépresseur”, a expliqué le secrétaire général de l’OMS. Une décision prise par le fait que le film “est quand même une sacrée bonne barre de rire”, selon les critères réputés très stricts de l’OMS. Cette classification a été ordonnée après plusieurs tests en milieu clinique pour observer les conséquences du film sur des patients vraiment très déprimés.
“Nous avons étudié le film sur plusieurs cobayes et immédiatement beaucoup ont montré des signes d’amélioration notable” s’est réjoui un expert de l’OMS. Selon lui, le film a permis aux sujets étudiés de retrouver le moral, la vigueur, la joie de vivre, au point de supporter plusieurs trajets sur la ligne de métro 13, un travail en open-space ou encore endurer une réunion un vendredi après-midi.
“Depuis que j’ai vu Scary Movie, je peux même supporter des week-ends avec les enfants de mes amis ou faire mes impôts, la vie me semble plus légère” affirme un des patients qui explique avoir vu le film dix-sept fois, ce qui peut poser des questions sur des risques d’accoutumances et d’addiction à Scary Movie.
Si vous aussi vous voulez retrouver le sourire et oublier les tracas de la vie quotidienne, allez voir le dernier Scary Movie en salle le 3 juin 2026.
La mythique franchise revient avec le grand retour des frères Wayans aux commandes et une telle concentration de gags.
Plusieurs spectateurs affirment déjà avoir retrouvé goût à la vie, répondu “avec plaisir” à des réunions Teams de 18h ou encore accepté d’aider un ami à déménager un dimanche matin après avoir vu le film. Il se pourrait également que la séance soit remboursée par la Sécurité Sociale.
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