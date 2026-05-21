La Sagrada Familia annonce la fin de la construction de son échafaudage

En construction depuis 1882, l’échafaudage métallique de la célèbre basilique La Sagrada Familia vient enfin d’être achevé ce mercredi 25 février. Une victoire historique pour le maire de Barcelone Jaume Collboni Cuadrado qui a tenu à faire un discours lors de l’inauguration de la structure provisoire. « Aujourd’hui est un grand jour pour l’Espagne et pour le monde. Après 144 ans de chantier, nous sommes enfin parvenus à finir cet échafaudage grandiloquent qui devrait nous permettre bientôt de commencer le chantier » scande-t-il avant de brandir dans les airs un ensemble de plans jaunis intitulés « Los planos del andamiaje de la Sagrada Familia (obra de Antoni Gaudí) » sous les applaudissements nourris des spectateurs.

Imaginé par Antoni Gaudí en 1883, l’échafaudage de la Sagrada Familia fut pensé comme une œuvre grandiose et mystique mêlant à la fois art néogothique, formes organiques inspirées de la nature et calculs géométriques complexes. Prévue pour atteindre une hauteur vertigineuse de 173 mètres, ce n’est que ce mercredi que la dernière traverse en arkose de Blazy représentant un buste de chèvre avec une tête de gnou a été posée au sommet de l’édifice achevant ainsi la vision de l’architecte catalan. Une ultime pièce permettant désormais aux 200 ouvriers de se hisser sur la structure pour enfin commencer la construction de la basilique.

Une œuvre majeure du 21ème siècle qui a déjà été élue « plus bel échafaudage du monde », devant l’échafaudage de la Jeddah Tower (Arabie saoudite), l’échafaudage du Pont de la rivière Yangtsé (Chine) et le Centre Beaubourg.

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