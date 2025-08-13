Pour lutter contre le surtourisme, des SDF vont être installés sur la dune du Pilat

Selon Patrick Davet, maire LR de La Teste-de-Buch, les premières tentes de sans-abri devraient faire leur apparition dès la semaine prochaine. « Nous visons une baisse de fréquentation de 40% grâce à l’implantation de trois sans-abri que nous allons choisir selon des critères physiques et olfactifs » assure le maire.

La mairie précise que les sans-abri suivront une formation spéciale pour cibler les influenceurs parisiens qui viennent visiter le site. « Nous démarrons une formation en photobomb pour que désormais chaque cliché publié sur Instagram par un influenceur laisse apparaître un sans-abri en train d’uriner sur la dune » .

Le job d’été de ses rêves

Gilou, repéré alors qu’il faisait la manche devant un supermarché en région parisienne, se dit ravi de poser ses valises en Gironde. L’homme se dit très emballé par les termes du contrat qu’il vient de signer avec la société chargée de gérer le site. « Ils vont me verser un salaire pour rester assis, boire des canettes de bière et crier sur mon chien. Le rêve ! »

Dans l’éventualité où l’implantation des sans-abri ne porterait pas ses fruits à court terme, la municipalité envisage une solution beaucoup plus radicale en lançant la construction d’une friche industrielle au pied de la dune du Pilat.