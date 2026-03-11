Monde Libre
Maeva Ghennam : « Aimer l’argent de Dubaï n’empêche pas d’aimer l’argent de la France »
L’influenceuse française, qui s’était fait connaître par sa participation à l’émission « Les Marseillais », demande à être rapatriée en France et assure ne faire aucune différence entre l’argent de Dubaï et celui de la France.
Sous le coup d’une interdiction de quitter le territoire et très régulièrement critiquée sur les réseaux sociaux, l’influenceuse française née en 1997 a réitéré dans une vidéo sa volonté d’être rapatriée en France et a tenu à mettre sur les points sur les i : « Je suis très attachée à mon pays d’origine. Aimer l’argent de Dubaï n’empêche pas d’aimer l’argent de la France. Le luxe n’a ni race, ni couleur, ni religion. » Alors que certains internautes prennent un malin plaisir à lui rappeler certaines de ses anciennes déclarations comme « pour rien au monde je rentrerai vivre en France » ou « à Dubaï on peut pratiquer sa religion, c’est trop bien », la jeune femme a tenu à préciser sa pensée : « Ce que je voulais dire, c’est que je me sentais tellement bien à Dubaï que j’avais un peu l’impression d’être en France et que donc ça servait à rien de rentrer. Mais là je sens que ça a été très dur de rater la Fashion Week. »
Un vrai changement
Condamnée, en octobre 2025, à un an de prison avec sursis pour pratiques commerciales trompeuses, l’influenceuse assure qu’elle a changé et que la France à tout à gagner à la rapatrier : « J’ai pu être un peu superficielle par le passé mais si je rentre en France, je viendrai sans extensions capillaires. » Celle qui annonçait fièrement s’être fait « rajeunir le vagin » en 2021 se dit même prête à faire don de ses prothèses mammaires à la Fondation pour le Logement des défavorisés (anciennement fondation abbé Pierre).
Elle a ensuite achevé sa vidéo par un tendre « I love France » avant de vanter « sans aucune intention promotionnelle » le port d’un casque anti-missiles et l’onctuosité d’une crème hydratante anti-éclats d’obus.
Photo Crédits :Eric Fougere – Corbis / Contributeur
