Maeva Ghennam : « Aimer l’argent de Dubaï n’empêche pas d’aimer l’argent de la France »

Sous le coup d’une interdiction de quitter le territoire et très régulièrement critiquée sur les réseaux sociaux, l’influenceuse française née en 1997 a réitéré dans une vidéo sa volonté d’être rapatriée en France et a tenu à mettre sur les points sur les i : « Je suis très attachée à mon pays d’origine. Aimer l’argent de Dubaï n’empêche pas d’aimer l’argent de la France. Le luxe n’a ni race, ni couleur, ni religion. » Alors que certains internautes prennent un malin plaisir à lui rappeler certaines de ses anciennes déclarations comme « pour rien au monde je rentrerai vivre en France » ou « à Dubaï on peut pratiquer sa religion, c’est trop bien », la jeune femme a tenu à préciser sa pensée : « Ce que je voulais dire, c’est que je me sentais tellement bien à Dubaï que j’avais un peu l’impression d’être en France et que donc ça servait à rien de rentrer. Mais là je sens que ça a été très dur de rater la Fashion Week. »

Un vrai changement

Condamnée, en octobre 2025, à un an de prison avec sursis pour pratiques commerciales trompeuses, l’influenceuse assure qu’elle a changé et que la France à tout à gagner à la rapatrier : « J’ai pu être un peu superficielle par le passé mais si je rentre en France, je viendrai sans extensions capillaires. » Celle qui annonçait fièrement s’être fait « rajeunir le vagin » en 2021 se dit même prête à faire don de ses prothèses mammaires à la Fondation pour le Logement des défavorisés (anciennement fondation abbé Pierre).

Elle a ensuite achevé sa vidéo par un tendre « I love France » avant de vanter « sans aucune intention promotionnelle » le port d’un casque anti-missiles et l’onctuosité d’une crème hydratante anti-éclats d’obus.

Photo Crédits :Eric Fougere – Corbis / Contributeur