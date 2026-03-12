Fin du monde
Donald Trump présente ses excuses après avoir bombardé par erreur un pays qui ne produit pas de pétrole
Le président américain a pris la parole sur son réseau social Truth Social pour déclarer qu’il regrettait avoir bombardé un pays qui ne fait pas partie de l’OPEP.
24h après avoir mené, par erreur, une série de bombardements le Suriname, Donald Trump fait son mea-culpa en évoquant « une erreur regrettable ». Le président américain a présenté ses excuses en expliquant qu’après vérification « l’armée américaine avait, hélas, confondu le Suriname avec un autre pays possédant de grosses réserves de pétrole ».
Le président américain a également présenté ses plus plates excuses pour avoir enlevé, par erreur, la présidente du Suriname Jennifer Geerlings-Simon après l’avoir confondue avec le dirigeant de Cuba Miguel Díaz-Canel. Une bévue supplémentaire qui met Donald Trump en position délicate. Après vérification, la cheffe d’État a été autorisée à retourner sur le territoire surinamais.
Donald Trump a tenu à rassurer la communauté internationale en affirmant qu’il serait plus vigilant à l’avenir. « Nous vérifierons les stock de pétrole produits avant de lancer une opération militaire contre un pays étranger » a-t-il écrit sur son réseau social avant de lancer une frappe contre le Texas pour en prendre le contrôle.
Photo : Crédits :Bloomberg / Contributeur
