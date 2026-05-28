Raymond Domenech accuse le réalisateur du documentaire « Le Bus » d’être « fourbe comme un Scorpion »

C’est un Raymond Domenech fulminant qui nous reçoit à son domicile pour « rétablir la vérité à propos de ce documentaire aussi infâme qu’une conversation avec Thierry Henry », selon ses propos. Pour l’ex-sélectionneur des Bleus, ça ne fait aucun doute : « Le Bus : Les Bleus en grève » ne peut qu’être l’œuvre d’un esprit sadique ou d’un Scorpion « ce qui revient exactement au même ».

Trop naïf, Raymond Domenech regrette de ne pas s’être méfié davantage. « Le journaliste à qui j’ai confié mon journal avait un sourire perfide et de petits yeux fuyants, typique d’un Scorpion qui a la Lune en Capricorne », relève-t-il avant de nous demander notre signe astrologique et d’exclure notre photographe, malheureusement né un 12 novembre, « les pires Scorpions », selon lui.

Toujours selon lui, les propos extraits de son journal intime de l’époque ont largement été déformés afin de faire de l’audimat et ruiner sa crédibilité : « Je n’ai jamais écrit que Gourcuff était autiste, c’est terrible de dire ça. J’ai simplement dit qu’il était très con », s’indigne Raymond Domenech, qui accuse le journaliste de ne pas avoir cité les passages où il dit le plus grand bien de Mathieu Valbuena, « un garçon talentueux malgré sa petite taille de hobbit ».

Contacté par nos journalistes, le réalisateur du documentaire a indiqué qu’ils répondraient à nos questions dès qu’il aurait terminé les 14 pages où Raymond Domenech se confesse après sa demande en mariage à Estelle Denis.

Crédits photo : Richard Sellers/Allstars via GettyImages.