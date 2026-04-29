Pour fêter les 40 ans de Tchernobyl, Vladimir Poutine propose de faire exploser à nouveau la centrale

« Happy Birthday to youuuu ! ». C’est devant un immense gâteau aux couleurs de l’Ukraine et une chanson d’anniversaire chantée par Mireille Mathieu que le président russe, Vladimir Poutine, a célébré l’anniversaire de Tchernobyl. En trinquant au champagne, M. Poutine a alors déclaré : « J’ai une idée : pour marquer le coup, pourquoi ne pas refaire exploser la centrale ? Au point où on en est, on n’est pas à une explosion près ! »

Sur Instagram, le Kremlin a publié la photo d’une pièce montée en sucre glace, à l’effigie de la centrale nucléaire, que le président russe a fait exploser en appuyant sur un bouton rouge. Le président Poutine a lancé face cam : « Vous voyez, on sait aussi s’amuser en Russie ! Ce sont les Ukrainiens les rabat-joie ».

L’idée de refaire exploser la centrale a fait son chemin dans l’armée russe, qui n’y voit que des avantages, comme nous le confirme le ministre de la Défense, Andreï Beloousov : « Ça serait l’occasion de faire un pas vers l’Ukraine. C’est un cadeau symbolique et qui refuserait un tel cadeau ? De plus, les civils ukrainiens se plaignent d’être mutilés. Eh bien grâce à une nouvelle explosion nucléaire, sur le moignon de leur bras perdu, il va en repousser deux ! Merci qui ? Merci le Kremlin ! ».



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