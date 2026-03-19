Santé
Homéopathie – L’OMS recommande de se limiter à 1 effet placébo par jour
Pour éviter tout risque de surdosage, l’OMS vient de recommander de limiter la prise de granules homéopathiques à 1 effet placébo par jour.
Ce sont près de 800 000 boîtes de granules homéopathiques qui viennent d’être rappelées en urgence par les laboratoires du monde entier. La cause : une réécriture des différentes notices jugées caduques suite à une étude de l’OMS recommandant de limiter à un le nombre d’effet placébo dans une journée. “Il en va de la sécurité de nos patients” commente le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS. “Nous nous sommes rendus compte que le corps pouvait supporter un effet placébo, deux dans certains cas, mais qu’à partir de trois les effets secondaires étaient tout simplement dévastateurs” poursuit-il en dévoilant des images choquantes d’une patiente ayant expérimenté 4 effets placébo dans la même journée avant d’exploser violemment dans son T2.
Des précautions qui sont loin de surprendre Félicie Boissel, fondatrice de l’association “Homéo-empathie” chargée de sensibiliser le plus grand nombre aux risques de surdosage homéopathique. “En 2012, j’ai ingéré par erreur vingt granules de Nux Vomica 30CH au lieu de 14.” explique-t-elle la voix tremblante. “Ça m’a provoqué cinq effets placébo à la suite. Cinq !” poursuit-elle, haletante. “Je me suis mise à convulser sur le sol avant que mon corps se mette à s’élever dans les airs, qu’un groin me pousse sur mon front et que je me mette à vomir de la lave en fusion en plein sur mes tomettes” se souvient-elle, amère. Un véritable cauchemar que Félicie réussira finalement à arrêter de justesse en tapant “Homéopathie arnaque” dans Google. “Grâce à cette recherche j’ai pu descendre immédiatement à deux effets placébo mais on n’est pas passé loin” conclut-elle avant de fondre en larmes.
En attendant de nouveaux résultats sur le sujet, l’OMS a également publié une étude similaire sur la lithothérapie. Une découverte majeure qui intervient quelques jours seulement après la mort tragique de Paula, une jeune femme de 22 ans, retrouvée carbonisée dans son salon après avoir utilisé simultanément une améthyste du Brésil et une agathe abricot pour soigner sa cystite.
Crédits photo : Pixabay via Pexels.
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