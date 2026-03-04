83% des Français avouent dormir au bureau pour récupérer de leur week-end en famille

“Quand j’arrive au bureau, c’est comme une libération” témoigne le trentenaire confortablement allongé aux toilettes où il a l’habitude de faire des microsiestes. “Je sais que je vais enfin avoir droit à 30 bonnes minutes de sommeil réparateur puis à trois quarts d’heure durant lesquels je vais somnoler en réunion” explique-t-il en ajustant sa veste qui lui sert de couette et son attaché-case qui lui sert de coussin.

Comme beaucoup de Français, Lilian a décidé de maximiser le confort que pouvait lui apporter son lieu de travail en installant un hamac dans son open space ainsi qu’un sac de couchage à côté de la photocopieuse du troisième étage où il s’endort régulièrement bercé par le bruit de la machine et des podcasts d’Arte Radio. “C’est l’endroit auquel je pense pour m’endormir le week-end quand je suis chez moi, pendant les douze secondes où mes enfants ne crient pas.”

Des pratiques qui peuvent cependant avoir des risques puisque Lilian, récemment licencié, passe désormais l’intégralité de ses journées avec ses enfants et ne devrait donc pas connaître de véritable nuit de sommeil avant juillet 2032.

Crédits photo : Marcus Aurelius via Pexels.