Jean-Luc Mélenchon annonce sa candidature aux six prochaines élections présidentielles

Jean-Luc Mélenchon n’aura pas fait durer le suspense bien longtemps. Invité au 20 heures de TF1, le chef des Insoumis a coupé la parole à Anne-Claire Coudray dès les premières minutes de son JT pour déclarer vouloir se lancer dans la bataille présidentielle, avant de s’en prendre à la présentatrice en l’accusant « d’être à la botte des puissants » et de participer à une propagande technofasciste.

Si la candidature de Jean-Luc Mélenchon n’était un secret pour personne, ses déclarations concernant sa candidature aux cinq élections présidentielles suivantes ont dérouté de nombreux experts. « Chez les Insoumis, il n’y a pas de place pour la cacophonie. Quel parti peut se targuer d’avoir décidé de son candidat pour les trente prochaines années ? Aucun » a-t-il lancé avant de jeter un reste de merguez du 1er mai au visage de la présentatrice.

Celui qui avait échoué de 421 000 voix à être au second tour en 2022 a rejeté l’idée d’une participation à une quelconque primaire à gauche. « Je suis le seul candidat capable d’incarner et de représenter tous ceux qui seront déçus par les six prochains présidents de la République » a-t-il conclu. Plus tôt dans la journée, Jean-Luc Mélenchon avait été désigné par les élus de la France Insoumise qui n’avait réussi à échapper à la dernière purge du parti.

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