Politique
Jean-Luc Mélenchon annonce sa candidature aux six prochaines élections présidentielles
Sans surprise, le leader de LFI a déclaré hier qu’il était officiellement candidat aux présidentielles de 2027, 2032, 2037, 2042, 2047 et 2052.
Jean-Luc Mélenchon n’aura pas fait durer le suspense bien longtemps. Invité au 20 heures de TF1, le chef des Insoumis a coupé la parole à Anne-Claire Coudray dès les premières minutes de son JT pour déclarer vouloir se lancer dans la bataille présidentielle, avant de s’en prendre à la présentatrice en l’accusant « d’être à la botte des puissants » et de participer à une propagande technofasciste.
Si la candidature de Jean-Luc Mélenchon n’était un secret pour personne, ses déclarations concernant sa candidature aux cinq élections présidentielles suivantes ont dérouté de nombreux experts. « Chez les Insoumis, il n’y a pas de place pour la cacophonie. Quel parti peut se targuer d’avoir décidé de son candidat pour les trente prochaines années ? Aucun » a-t-il lancé avant de jeter un reste de merguez du 1er mai au visage de la présentatrice.
Celui qui avait échoué de 421 000 voix à être au second tour en 2022 a rejeté l’idée d’une participation à une quelconque primaire à gauche. « Je suis le seul candidat capable d’incarner et de représenter tous ceux qui seront déçus par les six prochains présidents de la République » a-t-il conclu. Plus tôt dans la journée, Jean-Luc Mélenchon avait été désigné par les élus de la France Insoumise qui n’avait réussi à échapper à la dernière purge du parti.
Crédits photos : Thierry Monasse via GettyImages
Les plus consultés
-
PolitiqueIl y a 6 jours
Pour gagner en popularité, François Hollande officialise sa relation avec la mère de la princesse Maria-Carolina de Bourbon
-
Monde LibreIl y a 2 semaines
Donald Trump décale la fin du monde à mardi en huit
-
SociétéIl y a 1 semaine
Par conscience écologique il choisit le repas végétarien dans son vol Paris-Tokyo
-
SociétéIl y a 2 semaines
Un restaurateur justifie la hausse de ses prix de 34% en raison du blocage du détroit d’Ormuz
-
SportsIl y a 1 semaine
Pour fêter sa 14e année sans trophée, l’Olympique de Marseille dévoile un maillot collector
-
Hi-TechIl y a 5 jours
Après une nouvelle fuite, l’État décide de mettre les données des Français en libre accès
-
SciencesIl y a 2 semaines
Fact-check – Dans quel studio de tournage a eu lieu la mission Artemis II ?
-
HoroscopeIl y a 2 semaines
Horoscope du 20 avril 2026