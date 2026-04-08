Face à l’inattention des spectateurs, Netflix remplace tous ses films par des résumés vidéos de deux minutes

« Les modes de consommations ont évolué, et nous devons évoluer avec. Nous sommes une entreprise cool et moderne, avec une cible jeune, et nous souhaitons le rester. Six Seven, Six Seven, Six Seven », a déclaré Reed Hasting, le président de Netflix devant un public en délire lors de la dernière conférence de presse du géant du streaming. En effet, si Matt Damon avait expliqué que Netflix demandait que, dans les films, l’intrigue soit répétée plusieurs fois pour que les spectateurs comprennent l’histoire, même en scrollant sur Tiktok en même temps, la firme américaine a décidé de passer à la vitesse supérieure en remplaçant les films par des résumés de deux minutes maximum.

Reed Hasting toujours, a expliqué la forme que prendront ces vidéos synthétiques. « Ces résumés vidéos seront racontés par des influenceurs, sous-titrés automatiquement, avec un montage très énergique et beaucoup de couleurs afin de réussir à capter l’attention du spectateur sur 2 minutes, ce qui peut leur paraître interminable. »

Reed Hasting toujours, a expliqué la forme que prendront ces vidéos synthétiques. « Ces résumés vidéos seront racontés par des influenceurs, sous-titrés automatiquement, avec un montage très énergique et beaucoup de couleurs afin de réussir à capter l’attention du spectateur sur 2 minutes, ce qui peut leur paraître interminable ». Néanmoins, pas de panique pour les amateurs de films complets, ils seront toujours disponibles sur la plate-forme, mais via une option payante. « On sait que les personnes qui regardent des films complets ont forcément plus de 30 ans, et donc un pouvoir d’achat supérieur aux plus jeunes. L’accès aux films complet coûtera donc 8 euros supplémentaires par mois. »

Néanmoins, pas de panique pour les amateurs de films complets, ils seront toujours disponibles sur la plate-forme, mais via une option payante. « On sait que les personnes qui regardent des films complets ont forcément plus de 30 ans, et donc un pouvoir d’achat supérieur aux plus jeunes. L’accès aux films complet coûtera donc 8 euros supplémentaires par mois. »

D’autres évolutions à venir pour Netflix

En plus des résumés vidéos, Netflix va effectuer une autre modification pour plaire à une clientèle toujours plus jeune. Le président du groupe a expliqué que toutes les prochaines séries produites par Netflix devront être tournées au format vertical « pour améliorer le confort de visionnage pour une Gen Z qui a souvent la flemme de tourner son téléphone pour le mettre en format horizontal. »

Crédits photo : Tumisu via Pixabay.