Le PDG de Spotify présente ses excuses après avoir découvert que les artistes étaient rémunérés

Une enquête menée par Médiapart révèle que les artistes partageant leur musique via la plateforme Spotify auraient été accidentellement rémunérés, et ce depuis 2006. “Quand nous avons découvert que chaque stream permettait de financer les artistes à hauteur de 0.00437$ par stream, nous sommes tout bonnement tombé des nues. C’est gigantesque.” raconte son coprésident Gustav Söderström, estomaqué. Un montant conséquent à côté duquel Gustav Söderström aurait pu passer longtemps sans l’intervention de Alex Norström, son bras droit. “Je voyais de plus en plus d’artistes se plaindre de gagner trois fois rien avec notre plateforme. C’est là que je me suis rendu compte que nous avions accidentellement coché l’option “Sous-monétiser les écoutes” dans les paramètres.” raconte Alex en se grattant la joue. Puis d’ajouter, tout sourire : “Rassurez-vous, nous avons depuis décoché cette option et chaque artiste se trouve désormais libre de continuer à uploader sa musique sur notre plateforme sans rien gagner en retour”.

Cet incident, R-Nest, rappeur depuis 2022, en a fait les frais. Avec des centaines de milliers d’écoutes à son actif, cet artiste de la banlieue nantaise affiche aujourd’hui un train de vie totalement décomplexé. “Quand j’ai découvert que j’avais reçu 24€ de la part de Spotify en 2023, j’ai immédiatement quitté mon travail de caissier chez Flunch pour vivre de ma passion” raconte-t-il dans son studio de 17m2, en fixant ses chaussures. “Je me suis mis à acheter du râpé en format familial alors que je vis seul, du pain au seigle bio tranché et 9 carnets de timbres. Je ne me reconnaissais plus. Mais le jour où j’ai vraiment sû que j’avais un problème, c’est la fois où, l’argent appelant l’argent, j’ai décidé de jouer en bourse en plaçant la totalité de ma fortune sur un livret A” poursuit-il avant de fondre en larmes.

Pointés du doigt par les artistes du monde entier, les coprésident de Spotify ont immédiatement réagi en rendant la diffusion de chaque morceau sur la plateforme payante à hauteur de 19,99€ par piste. Une mesure honnête visant à atténuer un scandale qui n’est pas sans rappeler un autre dévoilé par Médiapart le 15 novembre dernier et où Jeff Bezos avait dû présenter des excuses après que Prime Vidéo a accidentellement diffusé plusieurs épisodes de séries à la suite sans aucune publicité.