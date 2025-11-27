Culture
Renaud annonce la sortie d’un album de reprises de ses meilleures voyelles
Pour célébrer ses 47 ans de carrière, le chanteur Renaud vient de dévoiler la sortie prochaine d’un album rendant hommage à ses plus belles voyelles. Reportage.
Voilà une surprise qui va remplir d’étoiles les yeux de tous les fans du chanteur Renaud. Après plus d’un an d’absence, l’artiste vient d’annoncer sur sa page Facebook la sortie d’un tout nouvel album le 17 Avril prochain. Baptisé “Tournée générale”, ce dernier contiendra des reprises de ses tubes les plus connus telles que “’I ’A ’A ’HAN”, “’É ’A ’HO ’I ’AN ’A ’È” ou encore le cultissime “’A ’A ’A ’A ’OU” (featuring Axelle Red)”. Un album magistral et intimiste permettant de découvrir Renaud “comme vous ne l’avez jamais entendu”.
“Si le silence après du Mozart, c’est encore du Mozart, le silence pendant du Renaud, c’est toujours du Renaud.” a déclaré Jérôme Montgomery, directeur commercial chez Polydor. Puis d’ajouter : “C’est vrai que le nouveau Renaud est un peu fatigué : sa voix est aux fraises, il articule mal, l’autotune est surutilisé, les textes sont incompréhensibles… Du coup, vu la carrière de JUL, on devrait être disque de platine d’ici 3 mois.”.
Un retour aux sources plus que bienvenu qui risque de faire plaisir aux fans puisqu’en plus de l’album, 55 dates d’une gigantesque tournée à travers la France ont également été dévoilées. Un spectacle lumière et lumière de 2h30 où l’artiste sera accompagné du beatboxer MB14 chargé d’apporter sa patte à chaque reprise en ajoutant des consonnes.
François Lefebvre/EPP via GettyImages.
Les plus consultés
-
GoraFoodIl y a 1 semaine
Jésus parvient à transformer le Beaujolais Nouveau en vin
-
PolitiqueIl y a 6 jours
Le livre de Nicolas Sarkozy sera offert pour l’achat de six yaourts
-
PolitiqueIl y a 22 heures
Nicolas Sarkozy se fait greffer une troisième jambe pour accueillir tous ses bracelets électroniques
-
PolitiqueIl y a 2 semaines
Sécurité sociale – Le gouvernement limite le nombre de cancers à un par personne
-
PolitiqueIl y a 2 jours
Le gouvernement demande aux familles de désigner l’enfant qu’ils acceptent de perdre à la guerre
-
CultureIl y a 3 jours
Mort de Jimmy Cliff – La Jamaïque décrète un trois feuilles national
-
SociétéIl y a 1 semaine
Qui est Sylvain, ce voisin du 4e qui fait des travaux depuis 2012 ?
-
SociétéIl y a 1 semaine
Rouen – Arrestation du premier pull de Noël de l’année