Renaud annonce la sortie d’un album de reprises de ses meilleures voyelles

Voilà une surprise qui va remplir d’étoiles les yeux de tous les fans du chanteur Renaud. Après plus d’un an d’absence, l’artiste vient d’annoncer sur sa page Facebook la sortie d’un tout nouvel album le 17 Avril prochain. Baptisé “Tournée générale”, ce dernier contiendra des reprises de ses tubes les plus connus telles que “’I ’A ’A ’HAN”, “’É ’A ’HO ’I ’AN ’A ’È” ou encore le cultissime “’A ’A ’A ’A ’OU” (featuring Axelle Red)”. Un album magistral et intimiste permettant de découvrir Renaud “comme vous ne l’avez jamais entendu”.

“Si le silence après du Mozart, c’est encore du Mozart, le silence pendant du Renaud, c’est toujours du Renaud.” a déclaré Jérôme Montgomery, directeur commercial chez Polydor. Puis d’ajouter : “C’est vrai que le nouveau Renaud est un peu fatigué : sa voix est aux fraises, il articule mal, l’autotune est surutilisé, les textes sont incompréhensibles… Du coup, vu la carrière de JUL, on devrait être disque de platine d’ici 3 mois.”.

Un retour aux sources plus que bienvenu qui risque de faire plaisir aux fans puisqu’en plus de l’album, 55 dates d’une gigantesque tournée à travers la France ont également été dévoilées. Un spectacle lumière et lumière de 2h30 où l’artiste sera accompagné du beatboxer MB14 chargé d’apporter sa patte à chaque reprise en ajoutant des consonnes.

François Lefebvre/EPP via GettyImages.