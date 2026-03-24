Il lance un podcast entièrement silencieux qui permet de se détendre entre deux podcasts

C’est lorsqu’il est tombé sur une étude disant que près d’un Français sur deux écoutait un podcast au moins une fois par semaine que Clément B. a eu cette idée révolutionnaire de créer un podcast entièrement silencieux. “Je me suis dit que ça pouvait être un peu abrutissant d’écouter trop de podcasts à la suite, et que ça pourrait faire du bien un peu de calme entre deux écoutes. C’est comme ça que j’ai pensé à créer un podcast d’une heure de pur silence.” Clément nous a confié qu’il s’était également inspiré d’une station de radio américaine, la “No Noise FM” qui diffuse déjà toute la journée, uniquement du silence, pour les gens qui veulent conduire dans le calme.

Et le concept a très rapidement été un carton. En seulement 10 épisodes, son podcast sobrement intitulé “Silence complet” a déjà dépassé la barre du million d’écoutes cumulées, et les commentaires sont dithyrambiques. “J’ai déjà écouté tous les épisodes cinq fois, je suis accro !”, “C’est difficile de trouver un podcast qui nous correspond vraiment, mais celui là, c’est comme s’il était fait pour moi”, ou encore “L’épisode 3 c’est vraiment une masterclass, le silence est tellement profond, on sent que Clément a vraiment pris ses marques à partir de ce moment-là”.

Des podcasts d’un nouveau genre

Si la création d’un podcast entièrement silencieux peut surprendre, d’autres, plus singuliers, tirent leur épingle du jeu dans la catégorie « formats dans lesquels ce ne sont pas que des gens qui discutent d’un sujet qu’ils ne maîtrisent pas et qu’ils n’ont pas préparé ». On peut penser par exemple à “Tut tut”, le podcast de bruits de circulation, pour les nostalgique de la vie citadine qui sont partis vivre à la campagne. Il y a également “Engueulades”, composé des phrases de reproches de conjoints, pour rappeler aux célibataires ce à quoi ils échappent. Ou enfin “Pleurs nocturnes”, un podcast où chaque épisode dure 24 heures, avec des pleurs et cris de bébé bruyants, pour faire réfléchir les couples qui envisagent de faire un enfant.

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