Bruno Salomone lègue à sa famille 800 Jeeps Renegade

La disparition de l’humoriste et comédien Bruno Salomone ce dimanche 15 mars a choqué la France entière, à commencer par ses proches. En effet, après avoir procédé à la lecture de son testament, ce ne sont pas moins de 800 Jeeps Renegade qui ont été livrés manu-militari à chacun de leurs domiciles. “Ça faisait des années qu’il stockait les véhicules en attendant de pouvoir les offrir aux gagnants de Burger Quiz mais à force de tous les voir échouer au Grand Burger de la Mort, le nombre de véhicules dans son garage a fini par exploser” raconte son notaire, Maître Riester, avant de signer l’envoi d’un dernier carton contenant un PC Pocket offert par surcouf.com spécialiste de la vente de micro-informatique sur internet.

Du côté de sa famille, les réactions sont unanimement positives. “800 Jeeps c’est vrai que c’est beaucoup et en même temps on parle de voitures avec 4 roues qui vont toutes dans le même sens pour faciliter les déplacements” commente Audrey, sa femme. Même son de cloche pour Barnabé, son oncle. On dirait un animal entièrement mécanique mais c’est bien plus que ça : c’est une Jeep Renegade !” explique-t-il les yeux brillants. Enfin, Domitille, sa tante, nous avoue d’un air ému : “Avant je roulais en Fiat mais maintenant j’ai une voiture avec un klaxon qui fait « Renagaaaaaaade » quand on appuie dessus”.

Un ultime cadeau de la part d’un artiste de talent qui n’a jamais cessé de l’être et qui, selon des sources proches du Ciel, aurait défié Dieu en personne au Grand Burger de la Mort quelques minutes à peine après être arrivé au Paradis. Une épreuve dantesque que le Tout Puissant aurait tout simplement perdue au bout de la 5ème question, lui faisant tout de même remporter la somme rondelette de 1000 euros et un baladeur Vtech.

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