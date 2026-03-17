Culture
Oscars – Timothée Chalamet se console en étant “aussi décevant que l’AS Saint-Étienne”
Grand perdant de la 98e cérémonie des Oscars, le franco-américain s’est senti plus proche que jamais de son club de cœur.
L’acteur de Marty Suprême a déçu de nombreux fans en se faisant souffler l’Oscar du meilleur acteur par Michael B. Jordan, alors que sa victoire semblait assurée. Selon plusieurs sources, la statuette lui aurait échappé suite à ses déclarations controversées à propos du ballet et de l’opéra, malgré les excuses de l’acteur “auprès des amateurs d’un art chiant, mais moins que l’art abstrait”.
Philosophe, la star montante d’Hollywood a comparé son parcours à celui de l’ASSE, le club de football stéphanois qu’il admire depuis toujours. “Comme Sainté, j’ai la chance d’avoir des fans passionnés qui croient en moi aux quatre coins du globe et comme Sainté, je mets un point d’honneur à les décevoir dès que j’en ai l’opportunité”.
Malgré la distance et la célébrité, Timothée Chalamet suit régulièrement les contre-performances de son club et avoue s’en inspirer pour mener sa propre carrière. À l’instar du non-match de son équipe face à Grenoble samedi, qui laisse présager selon lui de belles désillusions d’ici la fin de la saison “voire un maintien en Ligue 2 avec un peu de régularité”, se permet-il de rêver.
Photo: Credit Crédits :Jeff Kravitz / Contributeur
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