Édouard Philippe : « Je veux que les Français puissent continuer à travailler après la mort »

« Travailler plus pour gagner plus » avait promis Nicolas Sarkozy. Edouard Philippe, de son côté, se contenterait largement de la première partie de la phrase. Mais à condition que la faucheuse ne vienne pas tout gâcher. « Je veux que les Français puissent continuer à travailler après la mort », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse au Havre. Puis d’ajouter : « Il n’y a rien de plus beau que la valeur travail. Il est hors de question de laisser la mort venir priver les Français de ce droit inaliénable. » Non seulement le candidat à la présidentielle a annoncé faire de cette mesure une priorité de son programme mais il envisage même de « l’inscrire dans la Constitution ».

Travail pour tous

Celui qui se voit déjà président dans un an a profité de cette déclaration pour préciser son programme en matière de travail. Outre la fin des 35 heures et la possibilité de travailler jusqu’à 98 heures par semaine, le maire du Havre veut réduire les congés annuels à 3 jours et reculer l’âge de la retraite à 82 ans avec un taux plein à partir de 87 ans. Il veut également « libérer » le travail des enfants. « Beaucoup de jeunes sont très précoces, on a trop tendance à les infantiliser alors qu’ils fourmillent d’idées et feraient d’excellents travailleurs dès 8 ans. C’est une formidable manière de les émanciper très tôt », a-t-il déclaré.

Enfin, pour que ce travail dans l’au-delà bénéficie à tous les Français, Édouard Philippe a reconnu qu’il réfléchissait à instaurer des impôts sur le revenu incombant aux enfants et petits-enfants des défunts.