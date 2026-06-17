Pour équilibrer les comptes, le ministre de l’Économie propose de privatiser la Bretagne

Aux grands maux les grands remèdes. La France se dit officiellement prête à privatiser la région Bretagne. Un processus qui permettrait, à moyen terme, de transférer une grande partie des infrastructures et des services publics bretons aux mains du secteur privé. Selon le ministre de l’Économie, la vente de la Bretagne pourrait rapporter une manne financière de plusieurs milliards à la France. Roland Lescure précise que l’État restera actionnaire minoritaire afin de peser dans les décisions du conseil d’administration de la Bretagne qui devrait remplacer le Conseil régional.



Ce n’est pas la première fois que l’État songe à se séparer d’une région. Déjà, en 2011, Nicolas Sarkozy avait approché plusieurs chefs d’entreprise pour leur proposer le contrôle de la région Centre en échange de leur soutien. Pour mettre toutes les chances de son côté, Emmanuel Macron devrait partir prochainement à la rencontre des principaux patrons du CAC 40. Des entretiens au cours desquels le président effectuera des danses traditionnelles bretonnes et distribuera des goodies à l’effigie de spécialités locales telles que des saucisses d’Ouessant, de l’andouille de Guéméné ou d’une marée noire de Ploudalmézeau.



L’annonce du gouvernement suscite déjà de nombreuses convoitises. L’entreprise Vinci serait prête à proposer une offre, avec le projet de renommer la ville de Quimper en « Vincity ». Autre chef d’entreprise intéressé, Vincent Bolloré, qui ne cache pas la fierté de ses origines bretonnes, se serait déjà positionné. Le président du groupe Bolloré a annoncé qu’il envisageait de renvoyer tous les maires et les membres du Conseil régional pour les remplacer par ses fils. Il aurait déjà commencé à monter un projet de réaménagement afin d’y

tracer un visage de Jordan Bardella allant de Vannes à Saint-Malo, visible depuis l’espace.



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Article paru initialement dans le Journal du Gorafi, vous auriez pu le lire en premier si vous vous étiez abonnés, losers.