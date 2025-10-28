Politique
Afin de diminuer le nombre de pauvres, le gouvernement abaisse le seuil de pauvreté à 50€ par mois
Une mesure radicale de lutte contre la pauvreté qui devrait être efficace dès sa mise en œuvre.
Alors que près de 10 millions de Français vivent actuellement sous le seuil de pauvreté, le gouvernement a décidé de frapper fort pour remédier au problème. “On me reproche régulièrement le fait qu’il y ait trop de pauvres en France. Mais le problème vient surtout du fait que le seuil de pauvreté est trop élevé” a déclaré Sébastien Lecornu après avoir appris que le seuil de pauvreté était de 1288€ en France.
Comme l’explique le Premier ministre, l’objectif de cette mesure est double. “D’abord, cela va faire passer le chiffre de dix millions de pauvres à environ 10 000. Ainsi, la France sera bien plus hauts dans le classement des pays où il fait bon vivre. Ensuite, s’il y a moins de pauvres, il y a moins de besoins en aides sociales, ce qui fait faire de grosses économies pour l’État.” Une mesure qui a rendu très fier le président Emmanuel Macron. “Diviser le nombre de pauvres par 1000, personne n’avait réussi à le faire avant moi. Alors qu’on ne vienne plus me dire que je ne suis pas de gauche”.
Le gouvernement veut poursuivre sa lutte contre la précarité
Ne comptant pas s’arrêter en si bon chemin, le Premier ministre à d’ores et déjà annoncé une liste mesures en direction des plus démunis, parmi lesquelles on retrouve la fermeture de tous les locaux de France Travail « afin de supprimer définitivement le chômage« . Encore plus audiacieux : une mesure visant à créer des capes d’invisibilité à mettre sur les sans-abris, afin de les faire disparaître et ainsi remonter le moral des Français.
