Quatre membres du GIGN surveilleront les policiers chargés de la sécurité de Nicolas Sarkozy

Selon le nouveau ministre de l’Intérieur, Laurent Nunez, il s’agit d’une procédure « tout à fait normale pour cette situation exceptionnelle ». Les gendarmes du GIGN, munis chacun d’un Manurhin MR 73, d’un 357 Magnum avec diverses longueurs de canon et d’un Glock 19 en 9mm Parabellum, pourront tirer à tout moment sur tout individu s’approchant à moins de trente mètres de l’escorte de Nicolas Sarkozy. Ils seront eux-mêmes surveillés par trente policiers du RAID déployés dans toute la prison et pouvant exfiltrer si nécessaire l’ancien président ou sa sécurité à l’aide d’un des trois hélicoptères installés dans la cour principale de la prison en lieu et place des paniers de basket et des appareils de musculation. Un mirador « Nicolas Sarkozy », d’une hauteur de 320 mètres, a également été érigé cette nuit à quelques encablures du mirador de la prison, pour prévenir toute menace de la sécurité de l’ancien président.

Des règles strictes

Pour éviter que des cris ou des insultes au cours de la nuit viennent perturber le sommeil de Nicolas Sarkozy, des chansons de Carla Bruni seront désormais diffusées par les haut-parleurs de 23h à 7h du matin. Enfin, un « passe présidentiel illimité » a été délivré aux proches de l’ancien président, notamment Brice Hortefeux, Nadine Morano et Christian Estrosi. Il leur permettra de venir à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit tenir compagnie à l’ancien président ou assister à un des concerts de Faudel et de Doc Gynéco programmés dans la cellule trois fois par semaine.

En revanche, les cadeaux en nature, comme les caisses de Ruinart, les montres de luxe ou les jacuzzis, ne devront pas excéder 100 000 euros, a indiqué le président de la prison de la Santé Sébastien Cauwel, précisant : « Je sais que ça peut paraître un peu sévère mais c’est la prison : M. Sarkozy est un justiciable comme un autre qui ne doit pas être traité différemment. »