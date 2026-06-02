Sports
Roland-Garros – Nouvelle victoire d’un joueur qu’on ne connaît pas contre un joueur qu’on ne connaît pas
Alors que les surprises n’en finissent pas de s’accumuler à Roland-Garros, un joueur que personne ne connaît a de nouveau battu un joueur qu’on ne connaît pas davantage.
Les jours se suivent et se ressemblent à Roland-Garros. Hier, on a de nouveau pu assister à la défaite d’un joueur anonyme contre un autre joueur anonyme. La rencontre s’est déroulée sur le court central devant de nombreux spectateurs mais également quelques sièges vides. Le joueur qu’on ne connaît pas a facilement remporté le premier set avant que le joueur qu’on ne connaît pas davantage prenne l’ascendant dans le deuxième set. C’est finalement le joueur qu’on ne connaît pas qui l’a emporté en quatre sets contre le joueur qu’on ne connaît pas non plus. « Une victoire logique même si l’autre aurait tout aussi bien pu gagner » selon les spécialistes du tournoi.
Un tableau dégagé
Au prochain tour, le joueur que personne ne connaît affrontera un joueur dont personne n’avait jamais entendu parler avant ce tournoi. Le premier est donné favori selon les bookmakers, bien que le second le soit également. En cas de victoire, le joueur qu’on ne connaît pas affrontera un autre joueur inconnu d’une autre nationalité. Interrogé, un spectateur confie : « Ce n’est pas désagréable, tous ces matchs entre anonymes, mais c’est un peu dépaysant. » Puis d’ajouter : « Heureusement qu’il n’y a plus de Français dans le tableau, sinon on aurait du mal à croire qu’on est à Roland-Garros. »
Pour ne plus être déstabilisé par ce genre de configuration surprise, les spécialistes conseillent aux amateurs de Roland-Garros de regarder à l’avenir davantage de matchs du championnat de Finlande de football, appelé Veikkausliiga, ou de rencontres de hockey sur gazon.
Crédits photo : Gonzalo Facello via Pexels.
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