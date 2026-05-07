Monde Libre
Benjamin Netanyahou demande aux populations d’évacuer le Moyen-Orient
Après le nord de Gaza, le sud de Gaza, la banlieue sud de Beyrouth et le sud du Liban, Benjamin Netanyahou a finalement décidé de demander à l’ensemble du Moyen-Orient d’évacuer la zone, par mesure de précaution.
Selon un proche du Premier ministre, cette évacuation devrait grandement simplifier les opérations sur le terrain et permettre à tout le monde d’y voir plus clair. « Il y a trop de monde, ça grouille de partout, c’est compliqué pour notre armée de travailler sereinement. Alors que si tout le monde s’en va, nous pourrons sécuriser l’ensemble du Moyen-Orient en un temps record et tout le monde sera content », assure-t-il, évoquant une stratégie logistique de bon sens.
Sur place, les habitants ont accueilli l’annonce avec un mélange d’incompréhension et de lassitude, certains cherchent encore à déterminer vers quelle direction précise évacuer. « Nous sommes 500 millions au Moyen-Orient, on nous dit de partir, mais globalement, autour de nous, c’est toujours le Moyen-Orient », résume Ahmad, un Libanais fatigué par la guerre.
De son côté, Benjamin Netanyahou s’est voulu rassurant, affirmant que des solutions seront proposées rapidement, évoquant notamment un Moyen-Orient temporairement délocalisé, dans un lieu à déterminer, tout en rappelant que Tsahal demande l’évacuation de la zone dans les plus brefs délais.
Crédits photo : GettyImages.
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