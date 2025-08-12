Israël affirme que les journalistes abattus étaient armés de crayons très pointus

L’attaque d’Israël à l’encontre de 5 journalistes d’Al Jazeera n’en finit pas de susciter l’indignation sur la scène internationale. Face à tant d’émoi, l’armée israélienne s’est fendue d’un communiqué justifiant son opération de sécurité, qui ciblait des journalistes identifiés comme de dangereux terroristes. “Armés de stylos et de crayons jugés anormalement pointus, les cinq hommes préparaient une attaque de grande envergure contre les civils et les troupes israéliennes”, assure le chef des armées.

Le Haut Commissaire des Nations unies aux droits de l’Homme n’a pas manqué de réagir, en ordonnant à Israël de fournir les éléments prouvant que ces crayons étaient effectivement très pointus et qu’ils représentaient une menace pour le pays. “Dans le cas contraire, nous serons contraints de prendre les mesures qui s’imposent et de froncer les sourcils”, commente le fonctionnaire international.

Malgré une action largement condamnée par une majorité de dirigeants dans le monde, le chef de l’armée israélienne a confirmé que les opérations anti-terroristes sont loin d’être terminées. Dans la matinée, une attaque coup de poing dans un hôpital gazaoui a permis d’éliminer 6 médecins-terroristes, équipés d’un arsenal impressionnant de scalpels jugés “très très affutés”.