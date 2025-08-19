Les ruines de Gaza inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO

“Les ruines de Gaza sont un lieu exceptionnel, chargé d’histoire, qu’il nous faut à tout prix conserver pour que les générations futures puissent encore avoir la chance de les parcourir” a déclaré ce matin Laureline Boudrelle, responsable des affiliations patrimoine à l’UNESCO. “Voilà pourquoi, j’ai l’honneur de vous annoncer que les ruines de la bande de Gaza deviennent officiellement le 1249ème bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial derrière les Pyramides d’Égypte, le Grande Barrière de Corail australienne et l’Acropole de Grèce” exulte-t-elle, avant de dévoiler la photo d’un hôpital éventré parfaitement conservé sous les applaudissements nourris de l’assistance.

Une annonce historique qui entraîne déjà quelques mesures puisqu’une trentaine de restaurateurs seront dépêchés sur site afin de venir redonner à chaque débris “son éclat d’antan”. Des panneaux “Interdit aux photos”, “Nourriture interdite” et “Ne pas toucher” seront également installés tout autour de la zone afin de ne pas risquer bêtement d’endommager les ruines. Enfin, dans un souci d’immersion, des ingénieurs travailleront main dans la main avec des historiens afin de tenter de reproduire en 3D, le plus fidèlement possible, ce à quoi pouvait bien ressembler Gaza à l’époque.

Du côté de Gaza, même si les Palestiniens se déclarent “honorés par la démarche” et “touchés d’une reconnaissance au niveau mondial”, l’accueil reste toutefois fortement mitigé. Une annonce qui pourrait pourtant rebattre les cartes du conflit “Israélo-Palestiien” puisque selon la charte de l’UNESCO : “les sites du patrimoine mondial appartiennent à tous les peuples du monde, sans tenir compte du territoire sur lequel ils sont situés.”

