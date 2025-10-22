Gaza – Netanyahou accuse le Hamas de lui « voler son génocide »

Les espoirs d’une paix durable à Gaza semblent s’éloigner un peu plus chaque jour. Dernier incident en date : la colère noire de Benjamin Netanyahou après avoir été informé des exécutions commises par le Hamas à Gaza et qu’il accuse de vouloir « lui voler son génocide contre le peuple palestinien »

Benjamin Netanyahou n’a pas mâché ses mots pour revendiquer l’entière paternité du génocide palestinien en cours à Gaza. « Nous travaillons d’arrache-pied depuis de nombreuses années sur ce génocide, nous y avons mis tous nos moyens, tout notre cœur. Ça n’est pas pour que d’autres en tirent tous les lauriers » a déclaré le président israélien lors d’un discours à la Knesset.

Si les propos de Benjamin Netanyahou ont provoqué de vives réactions au sein même de son propre camp, le chef d’État est resté sourd aux propositions appelant à un partage de la responsabilité du génocide en cours à Gaza. « Une solution à deux génocides palestiniens n’est pas aujourd’hui une voie envisageable » a répondu le président israélien dans un communiqué.

Le chef d’État a demandé une réunion d’urgence à l’ONU pour dénoncer les exécutions du Hamas. Une session extraordinaire se tiendra à New York en fin de semaine pour décider à qui attribuer l’exclusivité des meurtres de civils à Gaza.