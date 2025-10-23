Pour rajeunir son image, le Pape Léon XIV se fait rebaptiser “Lil Paps”

Adieu “Pape Léon XIV” et bonjour “Lil Paps”. C’est vêtu d’un manteau de fourrure et de plusieurs chapelets en or que le souverain pontife est apparu cette semaine au balcon de la Basilique St Pierre pour la messe dominicale. Après avoir troqué le traditionnel signe de croix contre un dab, c’est la voix entièrement autotunée que “Lil Paps” a aussitôt entamé son homélie en latin, rapidement rejoint par Big Ali scandant d’une voix forte “Lil Paps ! Big Ali ! Let’s goooo !” pendant 50 minutes.

“Le Saint Père a toujours eu à cœur de rendre le christianisme moderne et dynamique” nous explique le cardinal Philippe, occupé à teindre les cheveux du Pape en mauve avant de lui faire une crête. “Voilà pourquoi nous avons eu l’idée de dépoussiérer son nom afin de l’inscrire enfin totalement dans le 21eme siècle” poursuit-il, en dévoilant quelques noms non-retenus parmi lesquels “Dope Pope”, “MC Messi” ou encore “Snoop God”.

Un changement radical qui ne s’arrête pas là puisque d’autres modernisations ont également été annoncées parmi lesquelles l’ajout de jantes alus et de phares xénon sur la Papamobile afin de paraître “plus sport”, le remplacement du signe de croix par le signe de JUL, sans oublier la possibilité pour les amateurs de jeux vidéo d’incarner prochainement le Saint Père dans le plus célèbre des Battle Royale : Fortnite.

