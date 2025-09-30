Au delà du Périphérique
Miracle – Après avoir retrouvé l’usage de ses jambes, elle peut enfin quitter la ville de Lourdes
Theresa, 73eme miraculée de Lourdes, a vécu un double miracle puisqu’après s’être levée de son fauteuil, elle a enfin pu s’en aller loin de la ville de Lourdes. Récit.
Theresa McCoy, 82 ans, est devenue mercredi dernier la 73eme miraculée de Lourdes. Atteinte d’une sclérose en plaques depuis 2004, cette ancienne danseuse étoile avait perdu progressivement l’usage de ses deux jambes jusqu’à devenir totalement paralysée en 2011. Mais alors qu’on l’immergeait dans la source de Lourdes, Theresa s’est aussitôt mise à ressentir d’intenses picotements dans tout son corps. “C’était comme si tout mon être était enveloppé d’une grande chaleur. C’était merveilleux.” raconte-t-elle, la voix tremblante. Un moment suspendu pendant lequel tous les pèlerins ont soudain aperçu Theresa se lever miraculeusement de son fauteuil, avant de regarder autour d’elle, éberluée, puis de se ruer vers un Uber en hurlant “À la gare !”.
Du côté de l’Église, ce double miracle fait d’ores et déjà parler de lui. “On avait déjà vu des aveugles retrouver la vue, des sourds retrouver l’ouïe, mais c’est la première fois que Dieu permet à une impotente de retrouver à la fois ses jambes et la civilisation” commente le Cardinal André Billaud, des étoiles plein les yeux. Un prodige historique qu’Ernest Bonin, spécialiste de Lourdes, souhaite toutefois nuancer. “C’est sûr, un miracle c’est toujours impressionnant même si bon… entrer dans l’eau anonyme et en ressortir célèbre, le Petit Grégory l’avait déjà fait il y a plus de 30 ans.”
Un véritable conte de fées pour Theresa McCoy qui, depuis son retour sur la capitale, a enchaîné les plateaux TV pour raconter son histoire. Un rythme effréné qui a poussé la miraculée à finalement décliner toutes les propositions pour rester confortablement dans son salon car, comme elle le dit elle-même : “au final, on est quand même mieux assis que debout”.
Les plus consultés
-
PolitiqueIl y a 7 jours
Emmanuel Macron se dit enfin prêt à reconnaître l’Ardèche
-
CultureIl y a 4 jours
Pour venger l’incarcération de son mari, Carla Bruni annonce la sortie d’un nouvel album
-
CultureIl y a 2 semaines
Mort à 89 ans du journaliste Steven du célèbre duo Peter et Steven
-
CultureIl y a 2 semaines
Une université américaine lance une enquête sur un professeur d’archéologie suspecté d’être un « antifa »
-
SociétéIl y a 2 semaines
Chat GPT démissionne après seulement 3h à son nouveau poste d’enseignant
-
CultureIl y a 6 jours
Céline Dion avoue qu’elle n’ira finalement pas chercher votre âme dans les froids dans les flammes
-
Hi-TechIl y a 1 semaine
Strava permet désormais de comparer la taille de son pénis avec celles des autres utilisateurs
-
PolitiqueIl y a 4 jours
Louis Sarkozy promet d’apporter des mangues à son père en prison