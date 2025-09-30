Miracle – Après avoir retrouvé l’usage de ses jambes, elle peut enfin quitter la ville de Lourdes

Theresa McCoy, 82 ans, est devenue mercredi dernier la 73eme miraculée de Lourdes. Atteinte d’une sclérose en plaques depuis 2004, cette ancienne danseuse étoile avait perdu progressivement l’usage de ses deux jambes jusqu’à devenir totalement paralysée en 2011. Mais alors qu’on l’immergeait dans la source de Lourdes, Theresa s’est aussitôt mise à ressentir d’intenses picotements dans tout son corps. “C’était comme si tout mon être était enveloppé d’une grande chaleur. C’était merveilleux.” raconte-t-elle, la voix tremblante. Un moment suspendu pendant lequel tous les pèlerins ont soudain aperçu Theresa se lever miraculeusement de son fauteuil, avant de regarder autour d’elle, éberluée, puis de se ruer vers un Uber en hurlant “À la gare !”.

Du côté de l’Église, ce double miracle fait d’ores et déjà parler de lui. “On avait déjà vu des aveugles retrouver la vue, des sourds retrouver l’ouïe, mais c’est la première fois que Dieu permet à une impotente de retrouver à la fois ses jambes et la civilisation” commente le Cardinal André Billaud, des étoiles plein les yeux. Un prodige historique qu’Ernest Bonin, spécialiste de Lourdes, souhaite toutefois nuancer. “C’est sûr, un miracle c’est toujours impressionnant même si bon… entrer dans l’eau anonyme et en ressortir célèbre, le Petit Grégory l’avait déjà fait il y a plus de 30 ans.”

Un véritable conte de fées pour Theresa McCoy qui, depuis son retour sur la capitale, a enchaîné les plateaux TV pour raconter son histoire. Un rythme effréné qui a poussé la miraculée à finalement décliner toutes les propositions pour rester confortablement dans son salon car, comme elle le dit elle-même : “au final, on est quand même mieux assis que debout”.