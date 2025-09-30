Afin de faire fuir les oiseaux, un agriculteur place l’affiche du film Papamobile dans son champ

Thierry raconte avoir testé de nombreux dispositifs pour venir à bout des nuisibles dans ses champs. “J’ai essayé les effaroucheurs d’oiseau, les filets, les épouvantails… Rien ne marchait vraiment, j’avais toujours des corneilles qui venaient picorer mes récoltes” explique l’agriculteur du Lot-et-Garonne.

C’est par hasard, en tombant sur un article relatant les déboires du film Papamobile, que lui vient l’idée. “J’ai vu que ce film avait une capacité à repousser tout être vivant sur terre. Alors j’ai tenté le pari. J’ai acheté une affiche, je l’ai mise dans mon champ et ça a été radical” nous confie-t-il.

Un procédé qui pourrait aider bon nombre d’agriculteurs, même si cette technique, aussi efficace soit elle, n’est pas à mettre entre les mains de n’importe qui. “La première fois où j’ai vu l’affiche du film, j’ai vomi. Donc il faut se protéger les yeux et les mains. Aussi, il faut prévoir des pertes de surface cultivable, car autour d’elle, rien ne pousse sur un périmètre de 25 mètres. Mais même en connaissant ces désagréments, je ne reviendrai pas en arrière. Et ce qui est super, c’est que c’est inépuisable les mauvaises comédies françaises ” nous glisse-t-il l’air satisfait.