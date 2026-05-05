Fact-check – L’acteur incarnant Michael Jackson a-t-il agressé huit enfants pour préparer son rôle ?

La sortie du biopic du roi de la pop est un événement dans le monde entier et le film s’apprête à dépasser des records d’entrées en salle. Et pourtant, de nombreuses critiques foisonnent sur les réseaux sociaux. En effet, beaucoup de fans relayent des théories sur le film. Pêle-mêle : Michael Jackson ne serait pas mort et aurait lui-même réalisé le film ou encore une théorie plus folle : Jaafar Jackson aurait agressé huit enfants pour préparer le rôle. Nous avons enquêté.

Selon une source proche de la famille Jackson, Jaafar Jackson n’a évidemment jamais touché le moindre enfant pour préparer le rôle de Michael Jackson. Cependant, la préparation a été particulière et assez intense. Il aurait par exemple passé une dizaine de nuits, enfermé dans un magasin de jouets, sans téléphone, jusqu’à ce qu’il se mette à jouer de lui-même avec des poupées et des peluches pour s’occuper. Ce qui serait arrivé dès le troisième soir. À la fin, Jaafar Jackson aurait même refusé de sortir du magasin sans sa peluche de Pat’Patrouille et son déguisement de Peter Pan.

Ce premier volet du biopic ne fait pas état des accusations de pédophilie du roi de la pop. Par conséquent, l’amour des enfants n’a pas été abordé dans la préparation mentale de Jaafar Jackson. En revanche, l’idée fait son chemin, selon Olivier Cachin, journaliste et spécialiste de Michael Jackson : « En cas de suite du film, la production obligera Jaafar Jackson à regarder ‘Maman j’ai raté l’avion’ en avalant deux cachets de Viagra » pour l’habituer à ressentir certaines émotions face à Macaulay Culkin ».



Photo : Capture d’écran Youtube/Universal