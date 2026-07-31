Vendredi soir, une gigantesque arche en bois de 155 mètres de haut et 55 mètres de large a tenté de traverser le détroit d’Ormuz pour atteindre le Golf Persique. Sur les mers depuis plus de 40 jours, le navire a soudain été approché à 20 milles au nord-est d’Oman par deux vedettes armées des gardiens de la révolution qui ont ouvert le feu à plusieurs reprises sans chercher à établir le contact. Un incident rapporté par l’agence de sécurité britannique UKMTO qui a entraîné le décès tragique de son capitaine, Noé P., 600 ans, ainsi que la perte de l’entièreté de sa cargaison au fond du Golfe d’Oman.

Affairés depuis plusieurs heures à rechercher d’éventuels survivants, les secours avaient déjà repêché aux alentours de 16h les corps de deux girafes, deux autruches, deux alligators, mais aussi deux pintades, deux biches, deux rhinocéros, deux gekkos, deux moules, deux bouquetins, deux guêpes, deux porcs, deux hérissons, deux chameaux ou encore deux truites. « Ça n’en finit pas » commente Andreas Nielsen, chef de la Royal Oman Police en repêchant un deuxième ornithorynque. « D’après le registre, cette embarcation transportait près de 50 000 animaux. Autant vous dire qu’on n’est pas encore rentrés chez nous » poursuit-il, en fixant deux pucerons flotter sur l’eau.

Un incident qui fragilise encore une fois la promesse d’une résolution du conflit dans la zone quelques jours après la destruction par les forces iraniennes de Monstro, une baleine italienne transportant un vieux marionnettiste, un chat, un poisson et un petit pantin de bois.