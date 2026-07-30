C’est une question anodine que les Français ont l’habitude d’entendre à la boulangerie. Un “avec ceci ?” qui permet au commerçant de s’assurer que son client ne désire rien d’autre et qui permet de pousser à l’achat d’un pain au chocolat ou d’une tarte aux fraises pour les plus gourmands. Une question qui a visiblement surpris Bernard Arnault, contraint d’aller acheter son pain lui-même pour la première fois de sa vie après avoir supprimé le poste de son assistant personnel, faute de rentabilité.

La boulangère n’en revient toujours pas : “Il est venu acheter une baguette de pain, un billet de 200 euros à la main en me demandant si ça suffirait”. Voulant s’assurer que l’homme d’affaires ne désirait rien d’autre, la commerçante s’est fendu de son traditionnel “avec ceci ?”, sans en mesurer les conséquences. “J’ai lu la panique dans ses yeux, il a tourné le regard vers les chouquettes, les paninis au thon, il m’a regardée et j’ai vu des larmes dans ses yeux”.

Bernard Arnault dément toute erreur liée à la précipitation et parle d’une stratégie commerciale parfaitement maîtrisée. Souhaitant intégrer son nouvel achat dans son groupe de luxe, Bernard Arnault s’oriente vers une refonte totale de l’offre de la boulangerie avec une formule du midi “sandwich au caviar et safran sauvage + bouteille de Romanée-Conti” à 43 000 € seulement.

Dans la même journée, Bernard Arnault a dû déposer son auto chez le garagiste, qui lui a demandé s’il en profitait pour lui changer les plaquettes. De nouveau pris de court, Bernard Arnault est désormais propriétaire des garages Norauto.