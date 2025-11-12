Pour faire des économies, un auto-entrepreneur contraint de se licencier

“Les petites entreprises sont les premières à pâtir de la crise” nous confie Hector Servais, 32 ans, créateur et unique employé de l’entreprise “Hector Servais Inc.” depuis 2019. “Quand ça a commencé à être tendu financièrement, j’ai tout de suite su que si je voulais m’en sortir, j’allais devoir me séparer de mes meilleurs éléments” poursuit-il en fixant, songeur, son trombinoscope composé d’un miroir. “Au départ, c’est vrai que je ne voulais pas me licencier. j’étais toujours à l’heure, c’est moi qui restais le plus tard le soir, je ramenais tous les matins un croissant pour l’équipe… Mais bon, vu les sommes que je me versais tous les mois, ça aurait été suicidaire de continuer à me garder” conclut-il en jetant toutes ses affaires dans un carton.

Une décision injuste pour Hector Servais qui, après 5 ans de bons et loyaux services dans la boîte, a décidé de s’attaquer lui-même en justice. “C’est scandaleux. Quand il m’a dit que c’était lui ou moi, je l’ai vraiment pris personnellement » raconte-t-il. Un détour par les Prud’hommes pour lequel Hector est plutôt partagé. « Quand je pense à la somme que je vais devoir me verser ça m’angoisse, et puis je pense à la somme que je vais devoir me verser, et du coup ça va mieux. »

Un procès qui risque de prendre plus de temps que prévu puisque l’affaire sera arbitrée par Maître Favelin, 44 ans, à la fois juge et partie.