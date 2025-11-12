Economie
Pour faire des économies, un auto-entrepreneur contraint de se licencier
Triste nouvelle pour Hector, graphiste free-lance, contraint de se séparer de lui-même pour le bien de son auto-entreprise. Récit.
“Les petites entreprises sont les premières à pâtir de la crise” nous confie Hector Servais, 32 ans, créateur et unique employé de l’entreprise “Hector Servais Inc.” depuis 2019. “Quand ça a commencé à être tendu financièrement, j’ai tout de suite su que si je voulais m’en sortir, j’allais devoir me séparer de mes meilleurs éléments” poursuit-il en fixant, songeur, son trombinoscope composé d’un miroir. “Au départ, c’est vrai que je ne voulais pas me licencier. j’étais toujours à l’heure, c’est moi qui restais le plus tard le soir, je ramenais tous les matins un croissant pour l’équipe… Mais bon, vu les sommes que je me versais tous les mois, ça aurait été suicidaire de continuer à me garder” conclut-il en jetant toutes ses affaires dans un carton.
Une décision injuste pour Hector Servais qui, après 5 ans de bons et loyaux services dans la boîte, a décidé de s’attaquer lui-même en justice. “C’est scandaleux. Quand il m’a dit que c’était lui ou moi, je l’ai vraiment pris personnellement » raconte-t-il. Un détour par les Prud’hommes pour lequel Hector est plutôt partagé. « Quand je pense à la somme que je vais devoir me verser ça m’angoisse, et puis je pense à la somme que je vais devoir me verser, et du coup ça va mieux. »
Un procès qui risque de prendre plus de temps que prévu puisque l’affaire sera arbitrée par Maître Favelin, 44 ans, à la fois juge et partie.
Les plus consultés
-
SociétéIl y a 1 semaine
Face au VIH, les autorités sanitaires recommandent aux français d’éjaculer dans leur coude
-
PolitiqueIl y a 6 jours
Sébastien Lecornu a rencontré Nicolas Sarkozy pour le supplier d’échanger leur place
-
Au delà du PériphériqueIl y a 2 semaines
Il parvient à résoudre les problèmes d’embouteillage grâce à de multiples coups de klaxon
-
PolitiqueIl y a 2 semaines
Comme l’exige son rôle, Gérald Darmanin ira chaque soir lire une histoire à Nicolas Sarkozy
-
SociétéIl y a 1 semaine
À court de problèmes personnels, elle commence à sortir avec un barman
-
SociétéIl y a 5 jours
Elle est soulagée d’avoir lavé ses pesticides avec des polluants éternels
-
PolitiqueIl y a 1 semaine
Jordan Bardella confond encore le Parlement européen et les locaux de CNews
-
PolitiqueIl y a 1 semaine
Pour perturber le sommeil des autres détenus, Nicolas Sarkozy lit à voix haute “le Temps des tempêtes”