Elle découvre qu’elle est en burn-out après avoir explosé en sanglots devant une pub Intermarché

Avocate dans le droit fiscal à Paris, Alix Vincent a réalisé qu’elle était en burn-out après s’être effondrée en pleurs devant une pub Intermarché mettant en scène des animaux rigolos. Avant cela, rien ne laissait penser à Alix qu’elle était victime d’un quelconque surmenage. “C’était la pause déjeuner et je m’apprêtais à avaler un poke bowl en triant mes mails entre deux conf calls. C’était une journée à la cool” raconte celle qui avait en effet profité du vendredi pour arriver à 7h du matin et avait posé sa demi-journée pour partir sur les coups de 21h et rejoindre des copines pour dîner.

Mais lorsqu’elle tombe par hasard sur la publicité, la jeune femme ne parvient pas à ravaler ses larmes et explose en sanglots au beau milieu de l’open space. “Quand le loup est invité à la table des autres animaux pour dîner ça été le coup de grâce. J’ai vu plus de chaleur humaine et de solidarité en l’espace de deux minutes qu’en huit ans dans mon cabinet” explique la jeune femme en avalant un Lexomil.

Alitée depuis trois jours, Alix aurait depuis commencé à retrouver des forces bien qu’elle ait connu plusieurs rechutes depuis sa mise en arrêt. La jeune femme aurait ainsi fondu en larmes à plusieurs reprises devant une rediffusion de “Maman j’ai raté l’avion” ce qui a conduit au renouvellement de ses congés jusqu’à mars 2026.