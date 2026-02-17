Milan-Cortina 2026 – Après avoir atteint 88 miles à l’heure, une équipe de bobsleigh se retrouve en 1955

Les Jeux Olympiques d’hiver de Milano-Cortina ont été marqués ce mardi 17 février par un incident des plus spectaculaires. Alors que l’équipe américaine de bobsleigh s’élance sur la piste, les quatre athlètes et leur bob ont soudainement été désintégrés après avoir atteint la vitesse de pointe de 88 miles/h (141 km/h). “Au moment de passer le 12ème virage, on a vu d’un coup le bobsleigh cracher des étincelles avant de disparaître dans un souffle en laissant deux énormes traînées de flammes derrière lui” commente Biff Jr., un spectateur, encore sous le choc. Puis d’ajouter : “C’est ça aussi la beauté du sport”.

Alors que l’agitation commence à gagner le village olympique, un homme en imperméable beige se présente alors devant les caméras en hurlant, une enveloppe jaunie à la main : “S’il vous plaît ! Je m’appelle Archibald Morelli et j’ai ici en ma possession une lettre gardée dans les archives de ma famille depuis 1955. Il nous a été demandé précisément de la remettre aux organisateurs des Jeux Olympiques d’hiver de 2026 ce mardi 10 février. Je sais, pour moi aussi c’est confus”. À l’intérieur, les enquêteurs découvrent des vieilles coupures de journaux montrant un bobsleigh échoué sur le parking du centre commercial “i due pini”, les 4 membres de l’équipe posant en combinaison étoilée devant l’ancienne horloge de l’hôtel de ville.

Selon les journalistes présents, l’enveloppe contenait également une lettre froissée écrite à la main. “Cher public des JO de Milano-Cortina. Si nos calculs sont exacts, vous recevrez cette lettre tout de suite après avoir vu toute notre équipe disparaître sur le circuit. Nous tenons d’abord à rassurer tout le monde : nous sommes vivants et en bonne santé. Cela fait huit mois que nous avons atterri ici, en 1955. La vie y est douce et pas si différente de 2026 puisque même 71 ans dans le passé, le bobsleigh y est toujours une discipline totalement ringarde (…) Olympiquement vôtre, Frankie, Boone, Bryan et Joshua. PS : Initialement le bobsleigh se jouait à 30 mais Frankie a un petit peu modifié le continuum espace-temps en couchant avec sa mère”.

Pour empêcher qu’un incident similaire se produise, des radars seront installés le long des pistes de bobsleigh afin de contrôler que chaque équipe ne dépasse pas la nouvelle vitesse réglementée à 40 miles/h. Des mesures de sécurité drastiques qui ont également entraîné la disqualification de l’équipe israélienne après la découverte d’un almanach des sports de 2026 dans la poche d’un des pousseurs.

