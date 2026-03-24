5 villes qui ont élu un maire reptilien

Avignon : Olivier Galzi (DVD) est arrivé sur Terre il y a plus de 3000 ans. Il s’était juré de détruire l’espèce humaine mais a succombé au charme de la Cité des Papes.

Savigny-le-Temole : Marie-Line Pichery (PS) est reptilienne. Elle se nourrit des rongeurs et de sang humain (provenant de ses adjoints et leurs familles principalement). Son nom reptilien est Seskrissss’.

Nice : Éric Ciotti (RN) est devenu reptilien après un cursus d’un an dans les égouts et la copulation avec un varan de Komodo en 2022.

Thonon-les-bains : Richard Baud (DVD) a battu le maire sortant dont il était l’adjoint. On reconnaît ici toute la fourberie des reptiliens. Il dispose d’ailleurs d’une langue bifide et d’écailles qui changent de couleur comme les caméléons.

Dunkerque : la ville est dirigée par des reptiliens depuis le XVIIIe siècle et Patrice Vergriete (Divers Centre) perpétue cette tradition. C’est une fierté pour les habitants et un vrai plus côté tourisme.

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