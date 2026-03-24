Rachida Dati promet de rendre les bijoux du Louvre en échange d’un poste de ministre

Les yeux cernés, les cheveux en bataille : c’est une Rachida Dati harassée qui nous accueille dans son bureau au lendemain de sa défaite. Son rêve de devenir Maire de Paris désormais envolé, l’ex-ministre de la Culture se retrouve sans emploi, contrainte de tenter le tout pour le tout auprès d’Emmanuel Macron : “Je rends les bijoux du Louvre contre un ministère, n’importe quoi sauf l’agriculture”, a proposé l’ex-ministre, admettant être désespérée “mais pas au point d’aller marcher dans le fumier et fréquenter des agriculteurs qui sentent comme François Bayrou”.

Affirmant n’avoir aucun lien avec le casse du Louvre, Rachida Dati se serait néanmoins procuré “un ou deux bijoux, peut-être cinq, allez, huit maximum” disparus suite au casse retentissant du 19 octobre dernier. Écartant toute implication dans une nouvelle affaire de corruption, elle assure avoir acheté ces pièces de seconde main “en toute légalité” via la plateforme Vinted.

Le président de la République a immédiatement réagi à la proposition de son ex-Ministre en envoyant plusieurs membres du GIGN en intervention dans ses bureaux, “probablement pour me proposer un poste de ministre de l’Intérieur”, s’est réjoui Rachida Dati alors qu’un gendarme la plaquait lourdement au sol afin de la menotter.

À ce stade, l’enquête ne permet pas d’indiquer une quelconque responsabilité de Mme Dati, malgré le monte-charge retrouvé dans son garage à l’occasion d’une perquisition.