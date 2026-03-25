Après Banksy, Reuters révèle qui se cachait derrière le pseudonyme “Michel Barnier”

C’est une nouvelle révélation choc qu’a réalisée Reuters ! Peu de temps après avoir révélé qui se cachait derrière le street artist Banksy, dont l’identité est restée inconnue pendant des décennies, c’est à un autre monument que les journalistes se sont attaqués : Michel Barnier. “C’était une traque sur plusieurs mois. Nous n’avions aucun indice. Personne ne l’avait jamais vu en vrai, personne ne savait ce qu’il faisait avant d’être nommé Premier ministre, et personne ne l’a revu depuis. C’est comme le monstre du Loch Ness, mais encore plus mystérieux”.

En effet, d’après sa page Wikipédia, Michel Barnier serait né à “La Tronche” en Isère. “C’est clairement un nom de ville fictif” nous explique un des journalistes. A force d’interviews, de visionnages de vidéos, de fouilles minutieuses pour trouver des informations, les journalistes ont découvert quelque chose de fascinant. “Celui qui a dirigé la France pendant 3 mois, sous couvert du nom Michel Barnier, était en fait Frank Abagnale, l’imposteur qui a inspiré le film Arrête moi si tu peux”. Cet as de l’usurpation d’identité, qui s’est fait passer tantôt pour un médecin, tantôt pour un pilote, a réussi à faire croire pendant quelques mois, qu’il était membre des Républicains, et qu’il pouvait diriger le gouvernement.

Pas la première célèbre fraude en France

Ce n’est évidemment pas la première fois qu’un usurpateur se fait connaître en France. Toujours dans le domaine de la politique, on peut penser à Arnaud Montebourg, un apiculteur qui s’est fait passer pour un ministre de l’économie. Et du côté du sport, il y a eu Christophe Dugarry, qui a fait croire à de nombreuses personnes qu’il était footballeur professionnel, jusqu’à même être sélectionné dans l’équipe de France devenue championne du monde.

Photo capture d’écran TF1