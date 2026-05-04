Bernard A., milliardaire de 77 ans, est soucieux. Voilà plusieurs semaines que le prix à la pompe atteint des records, et cela pèse sur son quotidien : « Il faut que je fasse le calcul, parce que cela ne devient plus rentable de prendre mon yacht pour me rendre au bureau. Si le gouvernement ne fait rien, je pense m’arrêter quelque temps, et on verra bien qui va créer des emplois. »

L’achat en février dernier d’un yacht de luxe de 150 mètres de long n’arrange pas ses affaires : « Il va arriver d’un jour à l’autre, et puis quoi ? Je vais devoir le laisser à quai ? Quand je vois que dans les pays voisins, les prix de l’essence sont bloqués, ça me rend malade ! Si les milliardaires arrêtent de bosser, c’est tout le pays qui va droit dans le mur. Et le gouvernement a intérêt à faire quelque chose parce que je vais le dire dans tous mes médias, vous allez en entendre parler. » L’appel est lancé.

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