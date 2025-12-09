Il travaille avec la musique de Social Network pour terminer l’étude de marché commandée par Fleury-Michon

Occupé à aligner des carrés dans son powerpoint, le regard concentré sur ses slides, Émilien trouve malgré tout le temps de répondre à nos questions. “Cette étude pourrait redéfinir toute notre stratégie go-to-market en ongoing sur 2026, je ne peux pas me permettre de la rendre en retard. Les enjeux sont stratosphériques, ça va bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer” explique le jeune homme tandis que titre “In Motion” se lance une nouvelle fois.

À l’approche de chaque deadline, la bande-son imaginée par Trent Reznor et Atticus Ross est d’une grande aide au jeune cadre. “Elle m’aide à me rappeler que je ne suis pas qu’un pion mais un entrepreneur, un winner, le bras armé du capitalisme. Ce n’est pas qu’une question de jambon, l’argent ne dort jamais !” explique le trentenaire en copiant-collant le titre “Nos valeurs” sur une nouvelle slide estampillée du logo “Fleury Michon”.

Ce n’est pas la seule technique dont dispose Émilien pour se rebooster. Lorsque l’absence de sens de son métier se présente à lui sous un jour trop flagrant, celui-ci a une méthode efficace pour le dissiper : travailler avec le film Wall Street pour finir sa présentation pour Bifidus Actif alors qu’il est déjà 1h30 du matin.