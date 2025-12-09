Brigitte Macron regrette d’avoir traité de sales connes “ces bandits masqués fémino-hystériques”

Lors d’un bref communiqué, Brigitte Macron a ainsi déclaré : “Traiter de sales connes les membres du collectif #NousToutes était malvenu. Et je suis consciente que les insulter de la sorte déshonore le travail de toutes les autres hystériques qui luttent chaque jour contre les inégalités hommes-femmes. C’est pourquoi je présente mes plus plates excuses à toutes les pète-burnes militantes”.

Brigitte Macron est également revenue sur ses propos qualifiant les militantes de “bandits masqués.” “Mes mots ont dépassé ma pensée. Loin de moi d’affirmer que toutes les féministes sont des délinquantes, je voulais juste parler de “fémino-terroristes victimes de leurs hormones et de leurs émotions féminines surtout quand on se trouve dans les mauvais jours du mois” a développé la Première Dame lors d’une conférence de presse.

En plus de ces excuses publiques, Brigitte Macron compte aller plus loin et montrer sa bonne foi en organisant une rencontre avec des collectifs féministes la semaine prochaine à la sortie d’un concert de Bertrand Cantat auquel elle assistera en carré or.

